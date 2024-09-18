Никаких обид: Саша Стоун рассказал о своих отношениях с экс-возлюбленной

Саша Стоун не готов после расставания с Сысоевой даже на кофе ее пригласить

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Недавно он расстался с Надеждой Сысоевой.

Блогер Саша Стоун предпочел скрыть подробности своей личной жизни и не стал рассказывать о своих отношениях с Надеждой Сысоевой.

Бывший возлюбленный певицы Вали Карнавал, которого та в прошлом году незадолго до планирующейся свадьбы бросила прямо в его день рождения, недавно участвовал в одном из тв-шоу в Дубае. Там молодой человек познакомился с артисткой Надеждой Сысоевой, с которой у них вскоре завязался роман.

Однако счастье не длилось долго — за постоянными ссорами пары последовало предсказуемое расставание. При этом, негатива между бывшими возлюбленными не наблюдается — по словам Сысоевой, они живут в одном доме и вежливо здороваются при встречах.

Сам же блогер в недавнем интервью Ляйсан Утяшевой как будто намеренно не затрагивал тему отношений с бывшими, однако ведущей удалось узнать, что же он думает на самом деле.

«Все равно, когда проходит достаточный промежуток времени, у тебя уже нет негатива, даже если человек плохо поступил. Так, чтобы пойти в кафе посидеть — нет, это точно нет. Где-то на работе, где-то пересечься в жизни, сказать „привет“ — ну странно», — признался Стоун.

На вопрос, будет ли он как-то помогать Сысоевой в будущем, он ответил, что в случае каких-то реальных проблем он может прийти на помощь и не видит в этом ничего зазорного.

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