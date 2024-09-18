Силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников на Тверскую область
Тверскую область атакую беспилотники
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Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор региона принял решение о частичной эвакуации жителей.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массовую атаку украинских беспилотников на Тверскую область. Об этом сообщает пресс-служба региона.
«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации с территории, где ведет работу ПВО и локализуют пожары.
«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — говорится на сайте правительства области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главами приграничных регионов меры по защите населения.