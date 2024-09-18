Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кинолента, несмотря на свой легкий и комедийный сюжет, поднимает много важных вопросов.

Семейная комедия с глубоким смыслом. В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма — «Маме снова 17». Главные роли сыграли Светлана Ходченкова и Константин Крюков. В основе сюжета — история 17-тилетней девушки, которая переместилась в будущее. Какие проблемы и вопросы поднимает картина — расскажет корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Оказаться в будущем и не узнать себя. Переместиться в тело женщины, но остаться 17-летней девочкой. Главная героиня Оля узнала, что беременна. Но сообщила всем, что просто заболела. Мать отвела к ведьме, и та отправила ее в будущее. Из 2005 в 2024-й, где Оля уже серьезная и деловая Ольга Васильевна, директор школы, строго вразумляющая учеников: косметику смыть и блузку застегнуть на все пуговицы. И вот в ее теле оказалась 17-летняя хулиганка, сама желающая повеселиться.

«Это кино про тех, кто чувствует себя молодым или хотел бы чувствовать себя молодым. И в мечтах мог бы сесть на розовый мопед и уехать в закат. Неслучайно на премьере представлен мопед, и каждый зритель сесть на него и сфотографироваться», — рассказывает кинокритик Николай Никулин.

Скутер, школьная доска и красная ковровая дорожка — в таких декорациях прошла премьера комедии «Маме снова 17». Светлана Ходченкова вышла к фотографам и позировала на фоне школьных парт, изображенных на баннере. Она играет ту самую Ольгу Васильевну, внезапно преобразившуюся в легкомысленную озорницу. Поставила это кино режиссер Анна Курбатова.

«Мне кажется, что этот фильм правильно было бы адресовать нашим детям, которые должны помнить, что мы хоть и взрослые люди, но внутри нас живут такие же дети», — рассказывает режиссер Анна Курбатова.

Несмотря на то, что это легкий комедийный фильм, по мнению Анны Курбатовой, он поднимает много важных вопросов.

«Он заставит зрителя задуматься, какая быстротечная жизнь и что нужно ценить каждый момент, который ты проводишь с близкими людьми», — рассказывает режиссер Анна Курбатова.

На премьеру пришли DJ Грув, написавший музыку к ленте, и сыгравшие в фильме Константин Крюков, Сергей Жарков, Елена Муравьева.

«У меня (герой. — Прим. ред.) взрослый человек, он работает психологом. И он решает поработать в школе, понаблюдать, как ведут себя дети. И вдруг в его глазах директриса в школе начинает вести себя как подросток», — рассказывает актер Константин Крюков.

Но самое интересное — это отношение матери и сына, которого играет Олег Савостюк. В новом статусе Ольга получает возможность взглянуть на все по-новому. Ведь это бывает не так уж и просто.

«Мне кажется, все время берешь на себя какую-то ответственность. Я вот сегодня ответственно решила, что мне надо выдрать зуб мудрости», — рассказывает актриса Елена Муравьева.

Это легкое, доброе, светлое кино, в котором даже на школьной доске можно написать слово «счастье».