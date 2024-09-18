Ориентация на экономику России: в Великом Новгороде проходит Чемпионат высоких технологий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В финале принимают участие 112 студентов из 36 регионов страны.

Великий Новгород на три дня стал столицей высоких технологий — там проходит Всероссийский чемпионат научного творчества. Его участниками стали студенты, которые создают, к примеру, подводные дроны, беспилотники, программное обеспечение для бизнеса, а также занимаются 3D-моделированием.

Чемпионат нацелен прежде всего на развитие нашей экономики и решение вопросов импортозамещения. Для молодых разработчиков это не только возможность громко заявить о себе, но и найти инвесторов. С торжественного открытия форума — корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ритмичной дробью ударных исторический центр Великого Новгорода извещают о начале масштабного молодежного события — финала Чемпионата высоких технологий. Участники с флагами своих регионов идут из Кремля по мосту Александра Невского.

Столицей высоких технологий Великий Новгород становится второй год подряд. Состязаться и доказывать, кто же из них лучший, участникам предстоит на протяжении трех дней.

Соревновательный дух чувствуется еще во время парада участников. Каждый пытается как можно громче заявить о своем регионе.

Сюда приехали лучшие умы России. Хоть они еще студенты колледжей, но уже делают успехи в технологических разработках. Оказаться в финале для участников — уже победа.

«Был пройден очень большой путь. Начиная с отборочного этапа внутреннего, заканчивая региональным итоговым чемпионатом», — рассказывает мастер производственного обучения новосибирского технического колледжа Александр Генералов.

«Здесь лучшие из лучших соревнуются за победу именно по новым компетенциям, которые в этом году в первый раз проводятся. Поэтому можно сказать, что это достаточно сложно», — говорит эксперт-наставник Александр Поляков.

Открытие чемпионата проводят на набережной реки Волхов. Здесь танцы, шоу воды и огня.

Для чемпионата в Великом Новгороде построили четыре экспо-павильона. Площадь каждого — тысяча квадратных метров. Здесь и предстоит соревноваться в профмастерстве. Участники будут создавать технологии, которые направлены на импортозамещение. Например, 3D-модели, подводные дроны, роботы, ПО для бизнеса. Для молодых специалистов это возможность показать себя, а для работодателей — найти новые кадры. Готовность к проведению финала проверяет министр просвещения.

«Мы видим, что он идет намного интереснее и намного качественнее, чем был международный чемпионат Future Skills. То есть мы достигли той цели, которую перед собой поставили, — сделать чемпионат, ориентированный на нашу экономику», — отмечает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Первые состязания начнутся уже сегодня. Идут последние приготовления к проведению финала Чемпионата высоких технологий. За звание лучших предстоит побороться 112 участникам из 36 регионов России. Есть и гости из других стран, им предстоит кодить, анализировать данные, программировать и работать с искусственным интеллектом.