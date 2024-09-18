Причиной взрыва в доме на Сахалине стало скопление газа в подвале после ремонта

Фото, видео: Telegram / СУ СК России по Сахалинской области / sledcomsakhalin_skr65; 5-tv.ru

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного со взрывом в жилом доме в ноябре 2022 года.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрыве газа в жилом доме на Сахалине, произошедшего в ноябре 2022 года.

Отмечается, что причиной взрыва стала утечка природного газа, из-за чего в подвале жилого дома скопилась газовоздушная смесь. Возгорание которой привело к обрушению несущих конструкций.

«За период расследования следователями и следователями криминалистами СК России допрошено более 200 свидетелей, 80 человек признаны потерпевшими, по уголовному делу назначено и проведено более 20 трудоемких судебных экспертиз», — отметили в управлении СК РФ по региону.

Фигурантами дела стали два руководителя энергетических компаний, они обвиняются по трем статьям УК РФ. По основной версии следствия, они допустили эксплуатацию аварийного газопровода, который был поврежден после ремонта в ноябре 2021 года.

Вследствие обрушения десять человек погибли, включая четверых малолетних детей. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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