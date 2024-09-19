Горькая судьба сестер Юкиных из «Королевства кривых зеркал»

Исполнительницы ролей Оли и Яло в «Королевство кривых зеркал» не дожили до 60

Фото: Кадр из к/ф «Королевство кривых зеркал, реж. Александр Роу, 1963 г.

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Почему героини фильма Александра Роу смогли побороть свои проблемы только на экране?

Сестры Юкины, больше известные как Оля и Яло из фильма Александра Роу «Королевство кривых зеркал» должны были стать звездами. Так им говорили друзья, так о начинающих актрисах отзывались критики. Но судьба решила иначе, и жизнь Татьяны и Ольги Юкиных превратилась реальную драму.

Начало пути

Оля и Таня росли в простой рабочей семье. Мама работала швеей, папа на фабрике, а после выпивал. Соседи вспоминают, что часто становились свидетелями криков и ругани в семье. Но не видели в этом ничего страшного, так как времена стояли не простые.

Погода в доме не помешала девочкам проявить себя в творчестве. Они знали множество стихов и песен, хорошо танцевали и от рождения были артистичными. Что помогло близняшкам выиграть конкурс двойняшек и близнецов в Доме Культуры в Кузьминках. Это и стало началом их карьеры. Так как фото девочек попали в руки к режиссеру Александру Роу.

Мама девочек Мария за два дня сшила костюмы и отправила их на съемки в Крым. Роли в фильме распределили, противоположно характеру юных актрис. Спокойная Оля Юкина играла капризную Олю, а взбалмошная Таня — спокойную Яло.

Съемки оставили приятные воспоминания у обеих актрис. Сестры впервые увидели черное море, пробовали мороженое в вазочках, их забавляли актеры в гриме, особенно Анатолий Кубацкий (Йагупоп) и Аркадий Цинман (Абаж). Ну и без романтики не обошлось, обе влюбились в исполнителя роли Гурда Андрея Стапрана.

Мама девочек не особо была рада всей это кампании. Гонорар в размере 80 рублей она посчитала маленьким. Радость популярности в виде вечно разрисованного подъезда, заявляла мать больше страдать из-за дочерей.

Так же скептики она отнеслась к их желанию пойти в театральную студию, так как данная профессия, по ее мнению, не давала никакой стабильности. Девочки заскучали по съемкам и через год написали режиссеру Роу сами. Он выделил им эпизодические роли в фильме «Морозко». Их последнем проекте.

Фото: Кадр их к/ф "Морозко", реж. Александр Роу, 1964 г.

Юность Юкиных

Мария также была против спортивных секций. Учитель по физкультуре уверял мать, что девочки могут добиться больших высот в теннисе. Однако, на занятия ездить надо на центральный стадион. Мария решила, что это не для дочек.

Девочки не противились маме. По натуре своей были достаточно скромными. Они легко могли переодеться в пажей и разыграть сценку из фильма на радость друзьям и учителям.

В старших классах девушки продолжали вести активную, уже комсомольскую жизнь. Обе учились хорошо и спокойно совмещали школу с развлечениями.

«У сестер Юкиных вообще не было отбоя от кавалеров, особенно у Таньки. Они бегали по очереди на свидания, потом рассказывали друг другу подробности. Часто мы большой школьной компанией собирались у Юкиных дома. У Оли и Тани была совершенно очаровательная мама, очень полная, добрая, радушная. А отец? Красивый, как чертяка: худощавый, со светлыми волосами и совершенно магическими большущими голубыми глазами. Близняшки очень многое забрали у папы», — вспоминала одноклассница Марина Плоткина.

Но вот школьные годы подошли к завершению, и реальная жизнь ударила обеих, причем сильно. Вступительные испытания в высшие учебные заведения ни одна не прошла. Прагматичная мать настояла на получении более надежной профессии, и девочки пошли в машиностроительный техникум.

«Девки обе были неглупые. Им бы высшее образование получить, но дома была еще та атмосфера! Редкий день в семье Юкиных обходился без скандала», — сетовали соседи.

Возможно, атмосфера, а возможно, просто желание как можно скорее прикоснуться к взрослой жизни. Но обе девушки сразу после колледжа вышли замуж. Оля за Виктора Ламонова из параллельного класса, после родила ему сына Макса. Таня за водителя Александра Замолодчикова, родила ему дочь Юлю.

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Начало конца

Хорошая жизнь началась, когда девушки устроились в туристические бюро «Интурист», где отвечали за путешествия групп за рубеж. В этот временной период они наслаждались всеми привилегиями своей работы. Импортная одежда и техника, возможность выезда за границу. Вся эта сказка длилась до распада СССР и дефолта.

Пришлось распродавать вещи и перебиваться случайными подработками. В это тяжелое время близняшкам необходима была поддержка их мужчин, которую они не получили, что и стало причиной окончательно краха, считает Марина Плотникова.

Ольга с Виктором развелись еще в молодости. После этого она перебралась к родителям и устроилась в местный военкомат помощником начальника отдела. Как только умерла мать, Ольга сломалась окончательно, а на работе стали держать просто из жалости.

«Она, бывало, замечала: „К чему пришла? Ржавчина на суставах, накипь на душе“. Алкоголь стал для нее наркозом. В беспамятстве было не так больно жить», — делилась коллега Валентина.

После к Ольге на работе присоединилась Татьяна. Проработали вместе девушки недолго. 29 января 2005-го 51-летняя Ольга Юкина скончалась от сердечного приступа.

После смерти сестры Татьяну будто подменили. Она закрылась от всех и больше не хотела вспоминать веселое детство в кино. Это рвало ей душу.

«Нередко Татьяна приходила на работу в синяках, а однажды — с проломленной головой. От всех отмахивалась: „Упала!“ Но мы знали: ее бьет муж. Мы еще удивлялись: кого там бить? Она еле таскала ноги. И это при том, что сам Александр Замолодчиков был на инвалидности после инсульта», — уверяли коллеги.

Татьяна Юкина умерла 31 марта 2011 года, причиной стал атеросклероз.

Родственники и друзья семьи поговаривают, что причиной такой несчастливой жизни стала любовь девочек к заигрыванию с зеркалами и потусторонним миром. Но, возможно бедой стало что-то более ощутимое. Смена режима в стране или особая прагматичность матери. В любом случаи победить все свои страхи и проблемы Юкины смогли только в фильме, а реальная жизнь стала их личным зазеркальем.

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