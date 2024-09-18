«Выносят на своих плечах»: Матвиенко высказалась об участии женщин в СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Глава Совета Федерации отметила, что спецоперация сплотила российское общество, и каждый старается внести свой вклад в победу.

Российские женщины вносят не меньший вклад в ход специальной военной спецоперации по защите Донбасса, чем мужчины. Об этом в интервью «Известиям» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она назвала настоящими героинями тех, кто ждет своих мужчин в тылу, помогая всеми силами передовой.

«Я, когда бываю в регионах, обязательно встречаюсь со слезами на глазах, с комом в горле с этими потрясающими, замечательными женщинами. Вы знаете, они ничего лишнего никогда не просят, они просто такие великие патриотки. Они все то, что происходит, тоже выносят на своих плечах», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что государство, в свою очередь, делает все для того, чтобы поддержать семьи участников СВО, окружить их максимальным вниманием и сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались.

Однако немало и тех женщин, кто сейчас находится непосредственно на передовой.

«Несмотря на то, что это мужская работа, сегодня на линии соприкосновения есть и женщины. Это их добрая воля, они сами принимают такое решение. Это не только медики, но и те, кто выполняют именно боевую работу», — подчеркнула она.

Глава Совфеда указала на то, что спецоперация сплотила все общество — пенсионеров, детей, женщин. Каждый старается внести свой вклад в победу — плетет защитные сети, вяжет носки, готовит еду, посылает бойцам открытки и письма.

«Сами ребята говорят, как их морально поддерживает то, что ими гордятся, что их ждут, что дома все в порядке. Поэтому ни в коей мере нельзя роль женщин не учитывать. Если мы говорим о Великой Отечественной войне, то без надежного тыла тоже не было бы победы. Вот так же и поддержка наших жен, матерей, сестер бойцов на СВО, их помощь, участие тоже вносит свой вклад в нашу победу, которая, безусловно, будет за нами», — заключила Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко открыла в Грозном Всероссийский форум «Женские инициативы: время действовать».