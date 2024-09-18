«Должна быть гармония»: Матвиенко об участии женщин в политике

Фото, видео: Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

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Спикер Совфеда указала, что равные условия необходимо соблюдать во всех сферах.

В политике место не только мужчинам, но и женщинам, поскольку гармония должна быть во всех сферах. Такое мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила в интервью «Известиям».

«Я считаю, что не только в политике, а во всех разных сферах должна быть гармония между мужчинами и женщинами. Только в такой гармонии, создании равных условий для самореализации, реального равноправия — общество может эффективно развиваться. Поэтому я против того, чтобы там мужское лицо, здесь женское лицо», — сказала Матвиенко.

Она указала, что женщины способны быть успешными абсолютно в разных областях. И каждый человек должен иметь право выбора: хочет ли он заниматься наукой, политикой, медициной или чем-то еще. Например, для прекрасной половины человечества в рамках Евразийского женского форума пройдет программа «Женщина — лидер». Она направлена на развитие лидерских качеств и других навыков.

«Потрясающая программа. Женщины практически из всех регионов РФ принимают в ней участие. Причем мы придали ей и международный статус: была представлена 31 страна. Знаете, мы выявили целый пласт ярких, талантливых женщин. Их надо чуть-чуть поддержать, и они сами пойдут и в политику, и в бизнес, и в управление государством», — казала Матвиенко.

Евразийский женский форум каждые три года проходит в Петербурге, начиная с 2015 года. В этот раз состоится уже четвертое мероприятие. Идея создания форума, как статусной международной площадки для обсуждения новой роли и возможностей женщин в XXI веке, консолидирующей женщин-лидеров, женские объединения в интересах мира и гуманитарного сотрудничества, принадлежит Валентине Матвиенко.

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