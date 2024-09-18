Анастасия Волочкова залезла голой на забор: «Фотка — жесть»
Волочкова опубликовала фото, на котором стоит голая на заборе
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Артистка поделилась с подписчиками новой порцией снимков из бани.
Балерина Анастасия Волочкова голой залезла на забор. Звезда шпагата показала подписчикам в своем блоге, как проходят ее будни.
Выходки артистки никого уже давно не удивляют. Она часто делится в соцсетях фотографиями, на которых она прикрывается то ветками, то еще чем-нибудь. На этот раз Волочкова после бани залезла на забор в чем мать родила. Ради приличия балерина вооружилась небольшим веником.
Звезда делится с поклонниками откровенными кадрами.
Оценили новую порцию снимков звезды далеко не все подписчики.
«Последняя фотка — жесть»;
«Одиночество — это, конечно, страшно. Наглядный пример, как от него можно поехать кукухой»;
«Судя по-последнему фото, Джигурда где-то рядом…», — пишут подписчики.
Сама звезда негодования в свой адрес не понимает. Свои выходки Волочкова объясняет юмористическим подходом к жизни и любовью к веселью.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова назвала проблему всех браков Седоковой.
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