Алексей Чадов стал отцом во второй раз

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Радостной новостью актер поделился в соцсети, опубликовав первый кадр с ребенком.

Алексей Чадов во второй раз стал отцом. У 43-летнего актера и его супруги, модели Лейсан Галимовой, родилась дочь, которой дали имя Айя. Радостной новостью Чадов поделился в соцсети, опубликовав первое фото девочки.

О беременности супруги актера стало известно в начале июня. Тогда Лейсан опубликовала в соцсетях видео с округлившимся животом, а в описании поставила сердечко. Сам Чадов позднее сообщил, что беременность у жены протекает прекрасно, она замечательно себя чувствует.

С моделью актер познакомился после развода с актрисой Агнией Дитковските, родившей ему первенца — сына Федора, которому сейчас десять лет.

Чадов и Галимова тайно расписались в ЗАГСе в конце прошлого года. По словам актера, они не хотели афишировать свое решение, поэтому праздник прошел в семейном кругу, и даже близкие друзья были не в курсе.

Недавно в интервью Чадов признался, что свадьба у них с супругой все же будет. Он даже раскрыл детали предстоящей церемонии.

«Я думаю, что близкие, родные, близкий круг друзей, что-то такое, не прям вечеринка. Семейный праздник», — объяснил актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Оксану Акиньшину заподозрили в беременности.