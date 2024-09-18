«Мои хорошие, у меня сын»: Бузова готовится стать матерью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Артистка переживает, что будет редко видеться с малышом из-за плотного рабочего графика.

Телеведущая и певица Ольга Бузова скоро станет крестной матерью. Об этом она рассказала 5-tv.ru на презентации песни Made in Russia.

Недавно блогер Мария Погребняк родила четвертого ребенка. Мальчика назвали Владимиром. В качестве крестной для него выбрали Бузову. Певица очень обрадовалась предложенной роли. Она уже когда-то стала духовным родителем для ребенка другой подруги, поэтому рада испытать это чувство вновь.

«Я безумно счастлива, что мне удалось оказаться первой в этот день. 5 сентября — этот день останется на всю жизнь в моей памяти. Мои хорошие, у меня сын», — поделилась Бузова воспоминания томительного ожидания.

Примечательно, что первый крестник Ольги — тоже мальчик. Телеведущая пошутила, что пора бы уже появиться в ее жизни и маленькой девочке. При этом она намекнула о том, что ее бы она предпочла родить сама.

Единственное, за что волнуется Бузова, — ее сложный рабочий график. Ей хочется почаще видеться с малышами, но она не может себе этого позволить. Несмотря на трудности, певица постарается делать все, что в ее силах.

«Безусловно, я этого малыша буду любить всю жизнь», — отметила Ольга.

Дата крестин пока не назначена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Саша Стоун готовится стать отцом.