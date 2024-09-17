«Начнется третья мировая»: Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Белорусский лидер указал, что за этим последует мгновенный ответ.

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — цитирует его издание БелТа.

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия будет отстаивать свои ценности и интересны. Он также добавил, что белорусское миролюбие не стоит принимать и понимать за слабость, потому что стране есть чем ответить.

«Никому не позволим посягнуть на святую землю предков, на независимость и суверенитет нашей Родины», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июне Украина перебросила президентский спецназ на границу с Белоруссией. Как отмечал начальник Генштаба страны генерал-майор Павел Муравейко, украинцы развернули у границ системы наблюдения радиоэлектронной разведки, а их беспилотники залетают на территорию республики.