«Продолжим работать»: Симоньян прокомментировала блокировку RT на ресурсах Meta*

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Корпорация Марка Цукерберга заблокировала на своих платформах аккаунты этого телеканала и медиагруппы «Россия сегодня».

Блокировка телеканала RT на принадлежащих американской корпорации Meta* платформах Facebook** и Instagram** была ожидаемой, но она не помешает его работе. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Это все ожидаемо, конечно, — то, что нас вырубили в одно утро и Facebook, и Instagram, и все эти цэрэушные организации, притворяющиеся информационными площадками. С ними все было понятно с самого начала. У меня уже зубы и язык стерлись говорить о том, что их нельзя было пускать в Россию изначально. А когда пустили, надо было выгонять отсюда, потому что это просто левая пятка задней ноги американских спецслужб и того, что называется американским глубинным государством», — сказала она.

Симоньян добавила, что блокировка RT на ресурсах Meta была делом времени после того, как Госдепартамент США объявил телеканал якобы «главным шпионом мира и главным врагом Америки», а также основной причиной того, что не весь мир поддерживает Украину, и того, что не удалась международная изоляция России.

«Основная причина этого всего — работа RТ, как они заявили сами. Мы гордимся такой оценкой. Ну закрыли нам очередную дверку — найдем другую, окошко найдем, форточку, щель в полу. Работать мы все равно продолжим», — подчеркнула главред RT.

Ранее в этот день Meta заблокировала на своих платформах аккаунты RT, медиагруппы «Россия сегодня» и «связанных с ними организаций». В компании заявили, что меры в отношении вышеуказанных СМИ были расширены «после тщательного рассмотрения», а их аккаунты теперь недоступны в приложениях Meta по всему миру из-за попыток «иностранного вмешательства».

Как сообщал 5-tv.ru, Минфин США 13 сентября ввел санкции в отношении международного информационного агентства «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. До этого, 4 сентября, санкции были введены в отношении RT и его главного редактора Маргариты Симоньян.

* — признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.