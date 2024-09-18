«Урожайная Луна»: в ночь на 18 сентября москвичи смогут увидеть затмение

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В какое время лучше всего наблюдать за этим явлением?

В ночь на 18 сентября жители столицы смогут наблюдать за частичным лунным затмением, сообщает aif.ru.

Это редкое природное явление, когда будет казаться, что от Луны «откусили кусочек». Увидеть затмение можно с 03:41 до 06:16 утра по московскому времени.

«Общая продолжительность затмения составит около четырех с половиной часов: с 03:42 мск до 07:48 мск», — уточняют специалисты Московского планетария.

Сентябрьское полнолуние в этом году называют «Урожайной Луной», так как оно происходит в период осеннего равноденствия — когда день длится столько же, сколько и ночь. Луна восходит сразу после захода солнца, освещая Землю всю ночь.

А вот если бы полнолуние выпало на октябрь, то полную Луну называли бы кукурузной, поскольку в это время завершается сезон сбора овощей, в том числе кукурузы.

Некоторые люди утверждают, что затмения влияют на здоровье. В период таких астрономических процессов могут появиться головные боли и возникнуть эмоциональные «качели». При этом до сих пор нет ни одного научного подтверждения таким доводам.

«Затмение, полнолуние и другие астрономические явления не влияют на людей. Это либо совпадение, либо сильная впечатлительность. Пока наука не доказала обратного», — указала врач Мария Александрова в беседе с изданием aif.ru.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что принесет лунное затмение 18 сентября всем знакам зодиака.