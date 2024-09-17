Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане

При взрыве пейджеров в Ливане погибли восемь человек и 2,8 тыс пострадали

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Michael Peuckert; 5-tv.ru

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По словам представителя «Хезболлы», смертельную провокацию устроили израильские спецслужбы.

Сотни членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» пострадали при взрыве пейджеров, которые они использовали для связи друг с другом. В том числе ранения получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Об этом сообщает агентство Mehr.

Массовый взрыв электронных устройств в Бейруте произошел 17 сентября.

«Взрыв пейджеров стал крупнейшим нарушением безопасности, которому подверглась группировка почти за год войны с Израилем», — цитирует международное агентство Reuters одного из представителей «Хезболлы».

По последним данным Минздрава страны, более 2,8 тысяч человек ранены, восемь погибли.

В пресс-службе ливанского движения сообщили, что взрыв электронных устройств унес жизнь одного ребенка и двух сотрудников «Хезболлы».

В сеть также попали кадры, на которых запечатлен момент взрыва одного из пейджеров. Человек расплачивается на кассе в магазине, после чего его отбросило в сторону мощной взрывной волной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Хезболле» объяснили причины переноса ответного удара по Израилю.