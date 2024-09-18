Культура 805
Ироничная комедия: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Маме снова 17»
Что будет, если проснуться не подростком, а взрослой женщиной с детьми и работой?
Каждый из нас так или иначе мечтал о существование машины времени. Кто-то бы исправил ошибки, кто-то бы заглянул в будущее, а кто-то бы изменил настоящее.
Но если для нас — это лишь очередная возможность пофилософствовать, то для главной героини фильма «Маме снова 17» — это реальность, к которой она была совсем не готова. Иными словами, в кинокартине мы наблюдаем почти все этапы взросления человека: от юношеского максимализма до осознанности и понимания происходящего.
Что именно привлекло звезд шоу-бизнеса: актерский состав, который возглавили Светлана Ходченкова и Константин Крюков, или же захватывающий сюжет — неизвестно, но одно мы знаем точно — дорожка заиграла новыми красками. Подробнее в фоторепортаже на 5-tv.ru.
Вечно молодая Нонна Гришаева посетила премьеру со своим сыном, которого, судя по всему, кто-то заставил туда прийти.
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Светлана Ходченкова в непривычном для себя амплуа: совершенно необщительная и немного загадочная. Журналистам не просто отказала, а проигнорировала их.
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Константин Крюков, должно быть, единственный, на кого обратила внимание Светлана Ходченкова. Еще бы, образ актера и правда тяжело было проигнорировать.
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Сергей Жарков и члены его семьи разбавили атмосферу на дорожке. Любовь — вот чем веяло в воздухе. И немного «Острых козырьков».
4/11 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Елена Борщева поддержала эстафету Сергея Жаркова и пришла на премьеру с дочкой. И даже призналась, что отправляет дочь на актерский факультет.
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Теннисистка Надежда Гуськова не смогла пропустить премьеру, несмотря даже на травму руки. Вот что значит — гореть российским кинематографом.
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Легкая улыбка и образ в черном — Глеб Шевнин. Несмотря на одну из главных ролей, актер вел себя достаточно скромно.
7/11 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Люси Пылаева, как всегда дает жару. Видимо, Островский для блогера по-особенному важен, раз сегодня «Горе от ума» побывало и на дорожке.
8/11 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Роковая женщина — Таша Белая пришла в элегантном образе. Жаль, что в школу в таком не сходишь, но с Мэрилин Монро посоревнуешься.
9/11 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Режисер Анна Курбатова, покорившая весь актерский состав «Маме снова 17» настолько, что все в один голос твердили о её профессионализме. За «порцией» мотивации и поддержки обращались только к ней.
10/11 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Харизматичная и яркая Анна Чурина на премьеру пришла одна. Со всеми была приветлива, но ушла быстро.
11/11 ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов