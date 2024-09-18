Ироничная комедия: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Маме снова 17»

Что будет, если проснуться не подростком, а взрослой женщиной с детьми и работой?

Каждый из нас так или иначе мечтал о существование машины времени. Кто-то бы исправил ошибки, кто-то бы заглянул в будущее, а кто-то бы изменил настоящее.

Но если для нас — это лишь очередная возможность пофилософствовать, то для главной героини фильма «Маме снова 17» — это реальность, к которой она была совсем не готова. Иными словами, в кинокартине мы наблюдаем почти все этапы взросления человека: от юношеского максимализма до осознанности и понимания происходящего.

Что именно привлекло звезд шоу-бизнеса: актерский состав, который возглавили Светлана Ходченкова и Константин Крюков, или же захватывающий сюжет — неизвестно, но одно мы знаем точно — дорожка заиграла новыми красками. Подробнее в фоторепортаже на 5-tv.ru.