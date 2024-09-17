«Я храню верность»: Айза отказалась от других мужчин ради бойфренда

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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После неудачных двух браков мать двоих сыновей наконец обрела счастье.

Интернет-знаменитость Айза-Лилуна Ай перестала скрывать свои отношения с 29-летним сотрудником «Газпрома», признавшись, что ради своего избранника она бросила других ухажеров. До новой любви блогер предпочитала встречаться сразу с несколькими мужчинами.

Айза на десять лет старше своего возлюбленного. Однако ей это не помешало ради него отказаться от свободных отношений. После неудачных двух браков мать двоих сыновей наконец обрела счастье.

«В моих планах не было строить отношения с мужчиной из России, это была закрытая тема. Все мои последние ухажеры были иностранцами, и это было намного проще. Потому что они не знают, кто я и чем я занимаюсь. Но сердцу не прикажешь. Я не была готова на эксклюзивные отношения. Не в моем-то возрасте хранить верность одному ухажеру. Но это по-взрослому хранить верность одному человеку», — заявила телезвезда на YouTube-канале.

Бывшая жена рэпера Гуфа отметила, что с избранником она уже два месяца в отношениях и он ей очень нравится. Молодой мужчина, несмотря на сложную должность, очень уравновешен. На новом партнере Айза учится выстраивать здоровые взаимоотношения, основанные на полном доверии.

«Я храню верность, и мне это в кайф. У меня каждый день цветы, подарочки, ухаживания. Он мне говорит столько комплиментов, сколько я реально заслуживаю», — похвасталась счастливая звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Айза подарила сыну шикарный подарок.