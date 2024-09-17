Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Нынешние власти должны изменить свой курс, чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат в лидеры страны Роберт Кеннеди-младший выступили за прямое начало переговоров Вашингтона с Москвой по Украине. Их совместная статья по этой теме опубликована в издании Hill.

Авторы подчеркнули, что кандидат в лидеры Штатов Камала Харрис и действующий президент Джо Байден должны изменить свой милитаристский курс и начать диалог. Это необходимо для предотвращения глобального ядерного конфликта.

«Бывший президент Дональд Трамп поклялся положить конец этой войне, но к тому времени, когда он вступит в должность, может быть слишком поздно. Мы должны потребовать, прямо сейчас, чтобы Харрис и президент Байден отказались от своей безумной военной программы и начали прямые переговоры с Москвой», — заявили Трамп и Кеннеди.

Они уверены, что уже давно пора снизить уровень эскалации украинского конфликта. Это важнее любого политического вопроса. А сейчас уже «не осталось ни шага» между запуском ракет США вглубь России и обменом ядерными ударами. Политики назвали безумием «рисковать ядерным конфликтом ради неоконсервативной фантазии о глобальном «полномасштабном господстве».

Трамп и Кеннеди обратили внимание, что масштабы регионов, вошедших в состав России в ходе СВО, «некоим образом» не сопоставимы с размерами территорий «великих европейских держав». При этом Харрис в ходе дебатов нарисовала образ войск РФ, марширующих по Европе. Вице-президент и сама должна понимать абсурдность этого заявления.

«Милитаристская лихорадка в американском внешнеполитическом истеблишменте достигла такого уровня, что трудно сказать, верят ли они (демократы. — Прим. ред.) сами в собственную риторику», — заявили политики.

В четверг, 12 сентября, глава российского государства Владимир Путин заявил, что речь уже не идет о разрешении Киеву наносить по территории РФ удары западным оружием. В настоящий момент главный вопрос — готов ли Запад стать участником конфликта на Украине. В этом случае Москва будет отвечать в соответствии с поступающими угрозами.

Прежде сообщалось, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России. Штаты и Великобритания прежде выписывали Украине «все карт-бланши и индульгенции» об использовании западного орудия, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Росатома» Алексей Лихачев указал на угрозы Киева атомной энергетике России и всему миру.