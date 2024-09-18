«Угрожал статьями»: что известно о мошеннической схеме Пашаева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia; 5-tv.ru

Оказывается, что реальный срок бывшему адвокату грозил еще в 2018 году.

К скандально известному Эльману Пашаеву возникли вопросы у следствия в связи с семьей Блиновских. Юрист, подозреваемый в мошенничестве, шесть раз был лишен статуса адвоката, и пять раз восстанавливал его в разных регионах. Он пообещал помочь «королеве марафонов», которая обвиняется в неуплате налогов, и даже успел получить за это деньги от ее мужа, своего сослуживца. Но, как выяснилась, они не единственные, кому он оказывал такие услуги. Подробнее — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Что означают эти цифры Пашаев знает, он же известный юрист. И возможное наказание знает — до 10 лет за решеткой. Да и за какой эпизод задержан, наверняка догадывается. Его подозревают в мошенничестве: за крупную сумму он гарантировал освободить от уголовной ответственности «королеву марафонов» Елену Блиновскую и ее супруга.

«Достигнув договоренности, Пашаев получил денежные средства в размере не менее 18 миллионов рублей и 300 тысяч долларов», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Предприниматель Ольга Лейбман пару лет назад отдала Пашаеву 174 тысячи долларов, чтобы тот помог ее подруге. Правда, по договору официально провели всего 70 тысяч. Говорит, Пашаев — взял деньги и исчез.

Соседи по поселку на Рублевке рассказывают, что Пашаев любит жить на широкую ногу — элитные машины, отпуск на дорогих курортах. Сейчас в собственности юриста квартира в центре Москвы, коттедж в Подмосковье и дом в Краснодаре.

В биографии Пашаева уже были суды, и даже срок. В 2018-м году ему дали год условно за самоуправство по делу о вымогательстве 230 тысяч долларов у другого адвоката.

«В тот раз (ему удалось. — Прим. ред.) выйти относительно сухим из воды, потому что минимальный срок лишения свободы — от восьми лет», — сказал бывший клиент Эльмана Пашаева — Павел Дашевский.

Но самой скандальной, пожалуй, оказалась его работа на Михаила Ефремова. Предполагая не самый мягкий приговор для актера, он продолжал обрабатывать клиента. После его защиты он отправился в колонию за смертельное пьяное ДТП на 7,5 лет. А позже за нарушения профессиональной этики Пашаева в очередной раз лишили статуса адвоката.

Его уже лишали этого статуса коллегии разных регионов, но он исправно каждый раз восстанавливал — уже в другом городе. По закону так можно.

Несмотря на послужной список, люди шли к нему за помощью. Алла Краснопольская тоже говорит, что пострадала от его юридических услуг.

«Угрожал статьями, этот человек умеет вливаться в доверие», — рассказывает она.

У самого Пашаева долг перед налоговой — 700 с лишним тысяч рублей, а у его супруги — почти миллион. Судя по тем суммам, которые он мог получить от Блиновского, деньги у него были, просто забыл оплатить, так же как и «королева марафонов».