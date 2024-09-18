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Все больше политиков начинает «трезветь», что не нравится Европарламенту. Таких людей от власти в ЕС сейчас принято отстранять, набирая отъявленных русофобов.

Накачка Киева оружием и деньгами вызывает все больше возмущений на Западе. Накануне проходило заседание Европарламента, на котором отключили микрофон, что удивительно, польскому депутату. А все из-за того, что он усомнился в адекватности решения отправки денег президенту* Украины Владимиру Зеленскому. Таких людей от власти в ЕС сейчас принято отстранять, набирая отъявленных русофобов. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

В зале Европейского парламента собрались только самые «мотивированные» депутаты. Поддержку Киеву выражали как могли — значками с украинским флагом на лацканах. Больше других отличился представитель вроде бы нейтральной Австрии: он выбрал желто-голубой костюм, а еще принес книжку про Зеленского. Рекламировал избранные параграфы.

«Пожалуйста, прочитайте эту книгу. Это книга Саймона Шустера — украинско-русского писателя, и он объясняет, как именно русские пытались убить Зеленского, чтобы захватить Украину», — заявил член Европарламента от Австрии Хельмут Брандштеттер.

Зампред Еврокомиссии Домбровскис действовал более утонченно — значок у него был маленький, зато миссия большая: объявить о новой схеме финансирования киевского режима за счет замороженных российских средств.

«Комиссия работает над выполнением решения „Группы семи“ о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов, что составляет примерно 46 миллиардов евро, обеспеченных перспективными доходами от изъятых российских активов», — сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

То есть по новому плану Украине выделят кредит — под залог прибыли от российских активов, которую в Европе еще не успели украсть, но собираются. Схему уже освоили — Евросоюз использовал на закупку оружия для Украины почти полтора миллиарда евро. Но отдачи — никакой.

«Мы вливаем много денег, отправляем их на Украину, но конец (конфликта. — Прим. ред.)не близится. Поставка европейского оружия на территорию Украины грозит огромной эскалацией», — отметил член Европейского парламента от Венгрии Тамаш Дойч.

Голос Венгрии на заседании звучит больше для проформы. Новая схема финансирования задумана так, чтобы не учитывать мнение нелояльных элементов. Кредит оформят как расширение уже существующей помощи, а значит, для одобрения достаточно будет большинства. Однако и с этим не так все гладко.

«Мы правда собираемся воевать? С кем? С помощью каких ресурсов? Мы не помогаем Украине, продолжая (этот конфликт. — Прим. ред.) Вы не помогаете украинцам, которые ищут укрытия, покидают собственную страну», — подчеркнул член Европарламента от Польши Гжегож Браун.

Представителю Польши микрофон выключили вовремя, а то мог бы ненароком вспомнить о насильственной «могилизации» на Украине или о том, как на европейские деньги пособниками Зеленского закупается элитная недвижимость на Западе. Или о миллионах, которые спускают на Мальдивах — вот последние фотографии с отдыха днепровских депутатов. На дамах только ювелирных украшений на сотни тысяч долларов.

Правда потом механизм демократического отключения звука дал сбой — от партийной линии стали отступать все чаще.

«В апреле 2022 года, более двух лет назад, мы были близки к соглашению между Россией и Украиной. И именно Запад захотел торпедировать это соглашение. Представьте, скольких жертв можно было бы избежать!» — заявил член Европарламента от Бельгии Марк Ботенга.

«Поддерживая режим Зеленского, вы стали причиной смертей многих людей. Кровь погибших на Украине и в России на ваших руках, на руках большинства членов Европарламента!» — добавил член Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

По сообщениям американских СМИ, у Пентагона оружие для поставки на Украину заканчивается. Перед президентскими выборами там непопулярную тему никто трогать не будет, следовательно, все бремя нужно перевалить на европейские плечи, и никакие возражения не принимаются.

«Народ выступает против продолжения войны на Украине. Тот факт, что ВСУ вторглись в Курскую область, поддержка (конфликта. — Прим. ред.) со стороны ЕС и ракеты большой дальности, которые мы предоставляем Украине, — все это означает, что (конфликт. — Прим. ред.) рискует расшириться до использования ядерного оружия», — считает член Европарламента от Греции Константинос Пападакис.

Но слова тех, кто выступает против финансирования режима Зеленского, военную бюрократию едва ли интересует. Задача «спущена сверху», а значит, будет исполнена.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти