Лучше новых двух: кто является единственным другом принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / © Rolf Vennenbernd

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Принц растерял всех своих друзей из-за переезда в США.

Британский принц Гарри лишился всех друзей, кроме одного. Об этом пишет английское издание Daily Mail.

По информации СМИ, сын принцессы Дианы сегодня считает своим лучшим другом личного телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который сопровождает принца более десяти лет.

В прошлом Дэвид работал в лондонской полиции и на протяжении 16 лет охранял членов британской королевской семьи: Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

После своего переезда в США принц Гарри остался без государственной охраны, однако в 2022 году Лэнгдаун ушел из полиции и стал работать в частной охранной фирме Broadstone, которая предоставляет свои услуги звездам первой величины. Вскоре после этого его снова заметили рядом с принцем.

Несмотря на дружбу, Гарри продолжает платить Дэвиду довольно большое жалование в размере нескольких тысяч фунтов стерлингов в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения.