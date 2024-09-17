Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фигуранта громкого дела о мошенничестве шесть раз лишали адвокатского статуса. Что ему грозит теперь?

Экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Кроме того, он задолжал ФНС более 700 тысяч рублей за неуплату налогов. Накануне, 16 сентября, были приостановлены операции по счетам юридической конторы Пашаева «Эльман Групп». Сайт компании уже не работает.

Следственный комитет установил, что Пашаева общался с «королевой марафонов» блогером Еленой Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским. Он пообещал им освобождение от уголовного преследования за крупное денежное вознаграждение.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, экс-адвокату может грозить до десяти лет тюрьмы по уголовному делу предусмотренного четвертой частью статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). И вместе с этим долг в размере до одного миллиона рублей.

Но до того, как оказаться задержанным, Пашаев неоднократно становился главным участников скандалов. Его неоднократно лишали лицензии, а на его счету было громкое дело с актером Михаилом Ефремовым, которого осудили за смертельное ДТП.

Кто были клиентами Пашаева, и в каких нечестных делах он может быть еще замешан — подробнее читайте в материале.

Биография

Пашаев Эльман Магеррам оглы родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая (Армения). Когда Эльману было всего 15 лет, в автоаварии погибли его отец, мать и два брата.

В школе Пашаев учился на отлично, но после выпускного пошел в армию, а не в институт. Во время службы он участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье.

До получения юридического образования Пашаев начал работать журналистом в газетах Азербайджана. Затем он стал сотрудником МВД. Первое образование Пашаев получил уже в Москве, в которую он переехал в 1997 году в возрасте 26 лет.

Экс-адвокат окончил МГЮА, ПМЮИ и РАНХиГС. Также он получил дополнительное образование за рубежом. В 2004 году Пашаев был принят в Московскую коллегию адвокатов «Эгида». Спустя пять лет основал собственную юридическую компанию «Эльман групп».

Известные клиенты и дело Михаила Ефремова

Эльман Пашаев был адвокатом звезд шоу-бизнеса. Он участвовал в делах актера Алексея Панина*, певицы Кати Лель и гимнастки Дарьи Радуловой. Также являлся адвокатом супруги бывшего помощника депутата Госдумы Александра Угнича Анны Лаврентьевой и композитора Юрия Шерлинга.

Но широкую известность Пашаев получил в 2020 году, когда стал адвокатом актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Артист в нетрезвом виде сел за руль автомобиля. Не справившись с управлением, он на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В ходе уголовного процесса Пашаев делал странные заявления — призывал суд при расследовании ДТП учитывать «энергетические дыры» и «сгустки». Потом он уверял, что машину Ефремова взломали хакеры, актера ослепили лазером либо отравили через систему кондиционирования автомобиля. После этого заседания Пашаев попросил отстранить судью Елену Абрамову, обвинив ее в ангажированности.

В конце концов Министерство юстиции России сочли поведение Пашаева недопустимым. Федеральная палата адвокатов оценила его высказывания как нарушающие профессиональную этику.

Помимо этого, во время работы с актером, экс-адвокат разглашал СМИ данные, составляющие адвокатскую тайну, и использовал дело Ефремова для саморекламы. Тогда в 2020 году Пашаева лишили статуса адвоката.

Актер от услуг Пашаева отказался. Он жаловался, что во время суда Пашаев оказывал на него давление и предлагал заплатить свидетелям за дачу ложных показаний.

Суд постановил, что следующие восемь лет Ефремов должен провести в колонии общего режима. Однако пошатнувшееся здоровье, положительные характеристики, наличие малолетних детей и зачет периода домашнего ареста привели к тому, что срок уменьшился на полгода.

В качестве компенсации с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего. Остальным потерпевшим актер выплатил по одному рублю, как и было заявлено.

Судимость и лишение адвокатского статуса

Еще до громкого дела с Ефремовым Пашаева лишали лицензии. В первый раз это произошло в 2011 году на нарушение этики. Затем в 2018 году. Тогда же Пашаева арестовали по делу о вымогательстве, но дали ему год условно.

Помимо этого, в 2020 году в производстве находилось несколько уголовных дел о мошенничестве, по которым проходил Эльман. Потерпевшие были его бывшими клиентами. Они утверждали, что бывший адвокат получал от них крупные суммы денег — от 2,5 миллиона до десяти миллионов рублей, но свои обязательства не выполнял.

Пашаев отвергал представленные претензии. Из-за того, что Пашаев несколько раз терял и восстанавливал свой статут адвоката, делам не давали ход. В 2022 году Пашаева вновь лишили его статуса.

Пашаев в зоне СВО

После аннулирования лицензии Эльман Пашаев сначала занимался доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. А вскоре сам подписал контракт, отправившись служить, и стал командиром танка пятой отдельной гвардейской танковой бригады с позывным Эль Сид. Он принимал участие в боевых действиях в районе Угледара. И служил вместе с Алексеем Блиновским.

В апреле 2024 года Эльмана Пашаева ранили в результате удара БПЛА. Он получил контузию и серьезную травму ноги.

Пашаев и дело Елены Блиновской

Пашаев и Блиновский познакомились, когда стали сослуживцами в зоне СВО. Однако есть предположение, что блогер и ее муж общались с ними гораздо раньше.

Следует напомнить, что блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения правил ее отправили в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блиновского считают соучастником преступлений его жены.

По данным сотрудников правоохранительных органов, он в феврале 2024 года пообещал Алексею Блиновскому и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов. И за свои услуги попросил у них денежное вознаграждение в особо крупном размере.

Кроме того, Пашаева заподозрили в «отмывании денег» через свой благотворительный фонд. Утверждают, что он проводил махинации с дронами. Продавал их военным, а платежи оформлял как благотворительные взносы, что позволяло избежать налогов. Пока следствие выясняет все причины.

Причина. почему задержали Пашаева, может быть в том, что Блиновский дал против него показание. Об этом рассказала 5-tv.ru адвокат Елена Сенина.

«Известно, что недавно задержан Алексей Блиновский. К сожалению, бывает такое, что чтобы смягчить свою ответственность, граждане дают показания против своих адвокатов», — подчеркнула Сенина.

К слову, Пашаев вновь нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, когда пообещал Блиновским положительный результат. Его снова лишили лицензии.

* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму