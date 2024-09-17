Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Развод родителей и громкое обсуждение в сети сильно влияет на наследников певицы.

Дети Алсу и Яна Абрамова не готовы к пристальному вниманию со стороны поклонников и прессы. Об этом сообщает портал Starhit.ru.

Наследники 41-летней певицы не принимают известность своей звездной мамы. По словам артистки, ее дети уже взрослые и почти живут своей жизнью, поэтому звезда успевает уделять время и себе, и работе. Однако есть то, что Алсу не понимает — почему ее дети не осознают, что их мама имеет поклонников по всему миру.

«То, что мама — известная артистка, для них, честно говоря, даже странно. До сих пор, когда мы куда-то выходим и кто-то меня узнает, подходит сфотографироваться, они удивляются. Их это смущает», — добавила звезда.

Поклонники считают, что на мнение детей звездной пары мог повлиять громкий развод. В особенности на старшую дочку певицы Сафину и младшего сына Рафаэля.

«С сыном уроки делаю. Он очень любит математику, с цифрами хорошо дружит. Помогаю ему: на уровне первого-второго класса я еще все понимаю», — поделилась Алсу закулисной жизнью.

В отличие от своей сестры Микелла средняя дочь Алсу, решила пойти по стопам своей мамы. Несколько лет назад девочка оказалась в центре скандала в одном музыкальном шоу. Ее начали упрекать в поддельной победе. Однако Микеллу это не остановило, и она планирует продолжать идти к музыкальной карьере. Алсу полностью ее поддерживает.

«Да. Микелла хочет связать свою жизнь с музыкой. Но сейчас она вся в учебе: у нее экзамены, нужно готовиться», — подтвердила Алсу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу раскрыла секрет стройности после трех родов.