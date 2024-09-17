Учреждена именная стипендия Благотворительного фонда помощи детям Донбасса

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Выплата стипендий осуществляется в размере 40 000 рублей ежемесячно. Кому она положена?

По предложению Благотворительного фонда помощи детям Донбасса с целью социальной поддержки обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей были утверждены восемь целевых именных стипендий. Они предназначены для студентов программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Благотворительный фонд помощи детям Донбасса был создан Акционерным Банком «РОССИЯ». Прием заявлений студентов об участии в конкурсном отборе и документов будет закрыт 15.10.2024.

Стипендию смогут получать обучающиеся по определенным программам и имеющие регистрацию по месту жительства на территории новых регионов РФ или уже получившие образование в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской областях. Студенты будут получать по 40 тысяч рублей ежемесячно, несмотря на то, на каких местах — по договору или бюджету — обучаются.

Для выплаты стипендий будут определены два получателя для каждого региона. Участвовать в конкурсе смогут студенты университета, прошедшие промежуточные аттестации с итоговым результатом не менее 40 баллов, а также студенты, не проходившие аттестацию, если их средний балл единого государственного экзаменам по предметам не ниже 70 или они имеют статуса лица, зачисленного без вступительных испытаний по результатам всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников ДНР, ЛНР, олимпиад школьников, включенных в перечни Министерства науки и высшего образования РФ; обучающиеся по основным образовательным программам магистратуры — средний балл диплома бакалавра или диплома специалиста не ниже 4,0.