«Кладет кучу денег и открывает двери»: Ким Кардашьян влюбилась в молодого футболиста

Фото: www.globallookpress.com / © face to face

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Инсайдеры назвали имя красавца, укравшего сердце звезды.

Американская телезвезда Ким Кардашьян тайно влюблена в полузащитника испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Джуда Беллингема. Инсайдер заявил Life & Style, что знаменитость буквально помешалась на молодом спортсмене, который младше ее на 22 года.

Так, 43-летняя Кардашьян уже пригласила 21-летнего Беллингема стать лицом мужской линейки ее бренда одежды. И источники утверждают, что она надеется только на длительное сотрудничество.

Помимо этого, бывшая жена рэпера Канье Уэста каждую свободную минутку тратит на то, чтобы пересмотреть видео со спортсменом. Подруг она завалила фото Беллингема и уже спланировала свое расписание так, чтобы попасть с сыном Сентом на все матчи футболиста.

«Чем больше Ким встречается с Джудом, тем больше он ей нравится и тем больше она влюбляется в него, несмотря на то, что маловероятно, что она заполучит этого парня. Она кладет ему в карман кучу денег и открывает двери для VIP-обслуживания, когда он находится в США. Но, похоже, ничто не помешает Ким», — заявляет источник.

Спортсмен на Кардашьян пока никак не реагирует, ведь он не свободен. Джуд встречается с голландской моделью Лаурой Селией Валк.

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