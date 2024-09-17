В России провели успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Фото, видео: Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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На орбиту отправились космические аппараты Минобороны России.

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Кадры старта опубликовало Минобороны РФ.

«В 10.00 часов с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром „Плесецк“) в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старт «Ангары-1.2» и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Титова.

Космические аппараты приняты на управление наземными средствами ВКС, с ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы работают в штатном режиме.

В апреле с космодрома Восточный в Амурской области была запущена «Ангары-А5» — первый российский тяжелый ракетоноситель, разработанный в нашей стране после распада СССР. Одна из основных задач ракеты — строительство новой орбитальной станции. На ее борту в космос были отправлены необходимые модули.

Президент РФ Владимир Путин назвал запуск «Ангары-А5» знаковым событием, которое знаменует еще один этап в развитии космической отрасли России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на космодроме Байконур готовятся к старту новой экспедиции на МКС — на орбиту отправится российско-американский экипаж.