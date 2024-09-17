Белоусов обсудил с главами приграничных регионов РФ меры по защите населения

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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Глава Минобороны провел заседание, посвященное безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей.

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе заседания заместители министра и командующие группировками войск доложили Белоусову об обстановке и мерах, которые принимаются для достаточного и своевременного обеспечения армии России вооружением, военной и специальной техникой, а также материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

Вместе с тем Белоусов обсудил с руководителями Белгородской, Брянской и Курской областей реализацию мер по решению защиты мирных жителей и инфраструктуру регионов. Эти вопросы поступают в оперативную группу Координационного совета.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ обстреляли Белгород накануне, в результате чего пострадали восемь человек. Также повреждения получили гражданские объекты, в том числе жилые дома.