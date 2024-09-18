ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за нарушений в рекламе кредитки

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

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Соответствующая жалоба поступила от гражданина.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк России» по признакам нарушений в рекламе кредитной карты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС поступило обращение гражданина России с жалобой на рекламу Сбербанка, в которой говорилось следующее: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта». ФАС увидела в ней использование кредитной организацией некорректное сравнение финансовой услуги.

Согласно Закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения.

«Действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Если нарушение будет установлено, то Сбербанку назначат штраф.

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Это острый вопрос

Адвокат, партнер BGP Litigation, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов Ирина Акимова объяснила, что использование корректного сравнения в рекламе кредитных карт является острым вопросом.

«Потребители при заключении договора, как правило, ориентируются на „красивую картинку“, „всеобщее признание“ банковского продукта, и лишь постфактум в полной мере осознают принятую на себя финансовую нагрузку», — сказала адвокат.

Акимова предположила, что проблему может решить ужесточение административной ответственности за нарушение в сфере рекламы финансовых услуг. Вероятно, нынешний размер штрафов для организаций не так страшен.

Как защитить граждан от недобросовестной рекламы

При этом заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ, президент, руководитель антимонопольной практики КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин напомнил, что депутаты Госдумы рассматривают сейчас законопроект о предупреждающей фразе в рекламе кредитных карт. В частности, авторы документа предлагают указывать следующее: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Проект поддерживает и ФАС.

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Москвитин обратил также внимание, что часто в рекламе финансовых услуг не указываются существенные условия, снижающие привлекательность продукта. По словам эксперта, защита интересов потребителей требует постепенного усиления ответственности. Также необходимо активное повышение финансовой грамотности граждан и модернизация требований к рекламе.

Как неплатежеспособные попадают в ловушку

Научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы Экономического факультета МГУ им. Ломоносова Татьяна Басова обратила внимание на то, что низкий платежеспособный спрос и высокая закредитованность граждан — одна из острых проблем в России.

«Широкомасштабная реклама на легкодоступные кредитные карты — это создание иллюзии для неплатежеспособного населения о наличии у них этого спроса», — подчеркнула она.

По ее словам, практика ФАС по пресечению таких рекламных материалов формирует определенность, границы для экономической безопасности незащищенных слоев населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России поднял ключевую ставку до 19% годовых.