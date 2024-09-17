Во Франции одобрили начало процедуры импичмента президенту Макрону

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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За отставку главы государства в начале сентября прошли масштабные акции.

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает издание le Parisien.

«Бюро Национального собрания утвердило начало процедуры отстранения Макрона от власти», — уточняется в публикации.

В начале сентября во Франции прошли масштабные акции протеста за отставку действующего президента. Последней каплей в чаше терпения французов стал недопуск кандидата от левой партии Люси Кастетс на пост премьер-министра страны. Вместо нее главой правительства был назначен республиканец Мишель Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место на парламентских выборах.

Первой партией, которая направила в правительство требование начать процедуру импичмента Макрона стала «Непокорившаяся Франция». Члены фракции выступали с заявлениями о том, что президент узурпировал власть в стране и должен быть отстранен от своей должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции серьезно отнеслись к заявлению Путина об использовании натовского оружия по территориям РФ.