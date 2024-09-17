Фото: Instagram* / vikaskladchikova

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Комикесса, построившая карьеру на юморе об отношениях, наконец нашла своего мужчину.

Звезда телешоу Stand Up Виктория Складчикова шокировала зрителей новостью о личной жизни. В эфире программы рэпера Баста она заявила, что вышла замуж.

«Вот спереди посадили, а надо назад. Знаете, кто это? Это муж мой, я замуж вышла», — объявила Складчикова, указывая на мужчину в зрительном зале.

Однако стоит отметить, что подобное откровение звезды опубликовано лишь в анонсе шоу Басты, полного выпуска в сети пока нет. Кто знает, возможно, знаменитость в очередной раз разыграла своих фанатов.

Большая часть выступлений Складчиковой всегда была построена на юморе об отношениях мужчин и женщин. Она привлекла зрителей своей смелой и откровенной подачей, а также яркой внешностью.

Не так давно в одном из своих номеров девушка призналась, что мужчина, с которым она состояла в отношениях несколько лет, изменил ей. Спустя некоторое время после расставания она призналась, что состоит в отношениях с парнем, который, как и она, приехал в Москву из небольшого города Сорочинск в Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стендап-комик Вика Складчикова призналась в жутких комплексах.

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