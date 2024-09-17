«Откровенная дискредитация»: Песков о решении Meta* заблокировать аккаунты российских СМИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Это только осложнит перспективы нормализации отношений РФ с компанией.

Решение американской компании Meta* заблокировать аккаунты ряда российских СМИ является откровенной дискредитацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Это откровенная дискредитация Meta. То есть Meta этими действиями дискредитирует себя и, конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми, поэтому мы чрезвычайно негативно к этому относимся», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что действия Meta осложнят перспективы нормализации отношений России с ней.

В конце августа глава Meta Марк Цукерберг заявил, что правительство Соединенных Штатов оказывало давление на корпорацию с целью цензуры контента в соцсетях организации. Это коснулось публикаций о коронавирусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цукерберг по заказу властей удалял из соцсетей расследования о преступлениях сына Байдена. Предприниматель признался, что модерирует неугодный контент.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.