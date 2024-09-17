В России выросло число заболевших СOVID и ОРВИ

Фото, видео: 5-tv.ru

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И это еще не пик эпидемического сезона, который, по оценке специалистов, придется на конец ноября.

В России за последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50%, а СOVID-19 — на 30%. Но до максимальных показателей еще далеко. Ожидается, что пик заболеваемости придется на конец ноября — начало декабря.

В Роспотребнадзоре сегодня провели совещание по подготовке к эпидемическому сезону. В стране от гриппа привито около 12 миллионов человек, но необходимо больше — это сможет снизить риск распространения заболевания.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в аптеках и медучреждениях уже сейчас должен быть создан запас противовирусных лекарств, а также средств индивидуальной защиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новые инфекции могут унести жизни 39 миллионов людей к 2050 году. По словам профессора Университета штата Вашингтон Стейна Фолльсета, современная наука продвинулась в борьбе с устойчивыми к лекарствам микробами, однако этого все равно недостаточно. И в будущем человечество может ждать проблема глобального масштаба.