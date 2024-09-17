«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене

Николай Басков признался, что забывал тексты песен на сцене и импровизировал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артисту приходилось быстро придумывать «отсебятину», чтобы выбраться из неловкой ситуации.

Народный артист РФ Николай Басков временами прибегал к импровизациям во время выступлений, когда забывал слова песен. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru во время премьеры спектакля «НЕФОРМАТ».

«Вся жизнь моя — импровизация», — с улыбкой отметил певец.

Он вспоминал, что на сцене мог забыть слова и петь настоящую «отсебятину». По его словам, люди зачастую не замечают изменений, поскольку помнят только припев.

«Поэтому, слава Богу, тут можно как-то выстоять», — засмеялся Басков.

В спектакле «НЕФОРМАТ» режиссера Михаила Барщевского певец тоже импровизировал. Его пригласили на мероприятие, а потом и на саму сцену обсудить темы, которые были затронуты в сюжете постановки. Для артиста это было необычным, но весьма интересным экспериментом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Николай Басков чуть не сгорел во время выступления на сцене.