«Надавила»: Бородина рассказала, что дочь развела ее на крупную сумму
Бородина заявила, что младшая дочь «развела» ее на покупку сумки Prada
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Телезвезда указала на принципиальную разницу между своими детьми.
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее младшая дочь обожает люксовые вещи. Об этом звезда рассказала в интервью для актера Никиты Ефремова, которое опубликовано на его YouTube-канале.
«Она просто надавила на мое хорошее настроение, потому что мы приехали в Европу, поели вкусных устриц, улиток. Я вышла довольная и счастливая, а она знает, как разводить. Вот ее мужу сильно повезет! Мы заскочили в Prada. И Тея говорит: «Мама, эта сумка… Я тебя умоляю!» — рассказала ведущая.
Бородина также подметила, что эта сумочка от известного бренда появилась у дочери Теоны, когда ей было всего семь лет.
При этом, по словам телеведущей, ее старшая дочь Маруся гораздо более бережно относится к деньгам мамы. У нее уже есть собственная банковская карта, однако девочка пользуется ей только при необходимости.
«Одежду она покупает на деньги, которые ей дарят на день рождения», — подчеркнула телезвезда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Бородиной сделали экстренную операцию.