«Кажется, отменяется»: Агата Муцениеце рассказала о постигших ее неприятностях
Актриса Агата Муцениеце травмировала ногу
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Актриса поделилась с поклонниками новыми проблемами.
Актриса Агата Муцениеце получила травму ноги. Об этом она рассказала в личном блоге, выложив фото с перебинтованной конечностью.
Что именно произошло, знаменитость уточнять не стала. Однако призналась, что в ближайшее время занятия спортом придется исключить.
«Кажется, бег отменяется на ближайший месяц», — сообщила Муцениеце подписчикам.
Бывавшая супруга актера Павла Прилучного пытается не падать духом, но проблемы преследуют ее уже несколько лет.
После развода с Прилучным Агата ведет активный образ жизни, занимается спортом и посвящает себя творчеству, не только снимаясь в кино, но и играя в кабаре-театре. Одновременно актриса продолжает судиться с бывшим мужем из-за детей.
Что касается личной жизни звезды, по слухам, некоторое время она находилась в отношениях с коллегой по актерскому цеху Иваном Чуйковым. Однако пару дней назад Муцениеце намекнула, что снова свободна.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Муценице определилась с карьерой.