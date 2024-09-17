«Распространение пламени и взрыв»: чем мука может быть опасна для здоровья
Химик Ештукова-Щеглова: мука может быть взрывоопасна в замкнутом пространстве
Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images
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Это угрозу точно нельзя недооценивать.
В замкнутом пространстве мука может образовывать взрывоопасную смесь, которая несет угрозу для здоровья человека. Об этом рассказала ассистент кафедры ХТБАСМиОХ РТУ МИРЭА Елизавета Ештукова-Щеглова в беседе с изданием Lenta.ru.
Дело в том, что частички муки, равно как и любого другого порошкообразного вещества, при рассеивании взаимодействуют с воздухом и создают аэрозоль. А он, в свою очередь, может достигнуть высокой концентрации, что в сочетании с находящимся рядом источником воспламенения, например, искрой от электрооборудования, может привести к взрыву.
«При распылении порошков в воздухе они образуют мелкие частицы, которые могут легко взаимодействовать с кислородом. Это создает взрывоопасную смесь. Меньшие частицы горят быстрее, что способствует быстрому распространению пламени и увеличивает вероятность взрыва», — объяснила специалист.
По ее словам, пренебрегать техникой безопасности в данном случае не стоит. В том числе это касается производства.
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