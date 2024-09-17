«Хороший человек»: брат Эльмана Пашаева прокомментировал его задержание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia; 5-tv.ru

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Экс-адвокат обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Брат задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева не общается с ним. При этом мужчина относится к родственнику положительно. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту 5-tv.ru.

«Он очень хороший человек, и у меня просто с ним нет связи», — пояснил брат экс-адвоката Пашаева.

Мужчина также добавил, что не общается со своим родственником, поэтому ничего не знает об уголовном деле в отношении Пашаева.

Экс-адвокат Эльман Пашаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он в феврале 2024 года за денежное вознаграждение пообещал Алексею Блиновскому и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов. Пашаев в итоге получил от Блиновского деньги.

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения правил ее отправили в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru показал видео с задержанием экс-адвоката Эльмана Пашаева.