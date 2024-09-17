В Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета Robinson R66

Фото: Telegram / Амурские спасатели / amursiespasateli

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В кабине находились три человека. Предварительно, все они мертвы.

Подавший аварийный сигнал, а затем пропавший вертолет Robinson R66 в Приамурье нашли в Земском округе Амурской области. На месте крушения борта уже работают спасатели. Об этом сообщили в центре гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Сообщается, что был произведен спуск двух спасателей, которые должны, в том числе осмотреть место происшествия. По данным источника 5-tv.ru, предположительно, погибли три человека, летевшие в Robinson R66.

По предвариетльной информации, в результате крушения мог разбиться владелец золотодобывающей компании. Отмечается, что с ним на борту были два человека — пилот и помощник.

Вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал 16 сентября, а затем пропал в Земском районе Приамурья. Тогда же на поиски был выделен и борт Ми-8 с тремя спасателями ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».

Ранее 5-tv.ru рассказал про детали исчезновения Robinson в Приамурье.