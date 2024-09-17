«В реанимации»: что известно о пострадавших при нападении на школу в Челябинске

В реанимации остаются два ребенка, пострадавших при ЧП в школе Челябинска

Фото: 5-tv.ru

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Накануне подросток проник в образовательное учреждение с оружием.

Два ребенка, пострадавших при нападении 13-летнего подростка на учеников и педагогов в школе № 68 в Челябинске, по-прежнему находятся в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области в Telegram-канале.

«Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Все трое продолжают лечиться в областной детской больнице. Пострадавших сегодня лично осмотрела глава регионального Минздрава Татьяна Колчинская. Также во вторник планируется провести контрольные обследования состояния пациентов и новые консультации с главными специалистами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер контролирует состояние пострадавших. Информация об их здоровье направляется и в Минздрав России.

Утром понедельника, 16 сентября, 13-летний подросток с молотком напал на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. В результате были ранены четыре человека: трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик, а также учитель. Больше всех пострадала одна из школьниц: врачи сразу же при поступлении принялись делать ей операцию, после чего планировалось ввести ее в медикаментозную кому.

В полиции изначально сообщили, что подросток принес с собой в школу нож, молоток и пистолет. Позднее было уточнение о том, что у мальчика был с собой муляж огнестрельного оружия.

По факту случившегося СУ СК РФ по региону возбудило уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Известно, что подросток незадолго до нападения на учеников и педагогов опубликовал на странице в соцсети пост о нацизме. За несколько часов до инцидента он рассуждал в сети о рабстве, одним из проявлений которого считает систему среднего образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родные пострадавшей ученицы в Челябинске рассказали о напавшем мальчике.