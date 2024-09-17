Без участия США: в ЕС придумали, как предоставить Украине кредит в 40 млрд евро

FT: в ЕС придумали, как предоставить Украине кредит в 40 млрд евро

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о средствах за счет доходов с замороженных российских активов.

В Евросоюзе придумали новый план, как предоставить Украине кредиты до 40 миллиардов евро за счет доходов с замороженных российских активов без участия США.

Как пишет The Financial Times, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что российские средства на счетах в Европе останутся заблокированными. Предоставление подобных обещаний блокирует Венгрия.

Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине 50- миллиардный кредит за счет прибыли с активов нашей страны еще в июне, но финального плана, как это осуществить, нет. Теперь в Брюсселе думают, как обойти вето Будапешта.

Средства по новому плану станут расширением существующей помощи от Европы, и в таком случае не потребуется единогласное решение всех стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе.