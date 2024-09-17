Экстремально высокий уровень: на Землю обрушилась мощная магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

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Это может быть проблемой для спутниковой навигации, а также влияет на самочувствие метеозависимых людей.

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая достигла уровня G4. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, магнитная буря началась с большой задержкой, поскольку солнечное вещество «задело планету краем». Но после трех часов ночи по московскому времени Землю накрыла плотная масса выброса. Это привело к тому, что показатель индекса интенсивности геомагнитной бури с G1 подскочил до G4. Это может быть проблемой, в том числе для спутниковой навигации, а также создать электрические токи.

Kp-индекс, который отражает уровень «возмущений магнитосферы Земли», достиг отметки в восемь единиц — это один из наиболее высоких показателей.

Леус подчеркнул, что в ближайшие часы буря будет постепенно ослабевать и прекратится, предположительно, во второй половине дня 17 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как выжить в период магнитных бурь.