Уголовное дело о мошенничестве возбудили против экс-адвоката Пашаева

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Он обещал семье Блиновских освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи установили, что Пашаев в феврале 2024 года встречался в Москве с Алексеем Блиновским. Тогда еще адвокат за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов. Пашаев в итоге получил от Блиновского деньги.

«Пашаев задержан в городе Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в СК.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине. Он отправился туда в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, и считают соучастником преступлений его жены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Блиновской опровергла слухи о задержании ее мужа.