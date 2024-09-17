Через пожары, переезды и другие события: 160-летняя история библиотеки Политеха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В канун этого праздника сотрудники организовали выставку.

В ее фондах можно найти издания XVI-го века, когда в России только начали печатать книги. Юбилей сегодня отмечает известная на всю страну библиотека Политеха. Ей исполняется 160 лет. В канун этого праздника сотрудники организовали выставку. Об истории старейшей научно-технической библиотеки — в репортаже корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Через пожары, переезды и другие события библиотека Политеха 160 лет сеет это «разумное, доброе, вечное». Вроде бы — что такое библиотека — пыль с книжек стряхнул и пошел за кофе. Но, во-первых, в любой библиотеке ждет масса открытий. А во-вторых, библиотека Политеха особенная. Она по задумке как бы для ученых, но доступ имеет любой желающий.

Ломоносову на голову упало яблоко. Ньютону приснилась таблица Менделеева. Чушь конечно, но в массовом сознании овсе эти люди — примерно одно и то же, и такие библиотеки служать для того, чтобы мы их как-то различали.

В этом, наверное, главное. Пришел ученый — полистал то, о чем знал. Пришел школьник — полистал то, о чем не знал, но теперь узнал. А здесь, мягко говоря, полистать есть что.

Вообще библиотека Политеха — такой кусочек стабильности в разные российские времена — от царской России и далее.

«В 1921 году библиотека становится публичной, открывается первый читальный зал, как раз в северной части исторического здания Политехнического музея, на втором этаже был первый общий читальный зал. И на протяжении всей истории, начиная с 1921 года, библиотека всегда оставалась публичной», — рассказала руководитель Политехнической библиотеки Ирина Полянская.

Безусловно, развивается онлайн-формат. XXI век, куда от него денешься. Конечно, многое уже доступно в интернете. И все же.

«Бумажная книга до сих пор незаменима при обучении, то есть при подготовке высококвалифицированных кадров научно-технических — для инженеров, для ученых. Культура пользования библиотекой, и в ходе обучения возможность обратиться к учебнику, к нескольким учебником — она, конечно, критична», — отметила заместитель руководителя Политехнической библиотеки Алена Райхер.

Тот же самый Ломоносов — на сей раз мы серьезно — сказал: народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. А прошлое вот здесь, в этих книгах.

В советском время везде висели плакаты — любите книгу, источник знаний. Тогда, конечно, скептически к этому относились. Но на самом деле — это же чистая правда.

Библиотека Политеха учит любить книгу. Хотите — онлайн. Но если есть возможность — придите сами.