Окна в кладке, на авто штукатурка: жители Выборга жалуются на капремонт домов

Фото, видео: 5-tv.ru

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У горожан есть много претензий к строительным бригадам, которые, по их мнению, в некоторых случаях только портят фасады зданий.

В Выборге сезон капитальных ремонтов разделил жителей на два лагеря. Одни радуются тому, что работы начались. Другие считают, что лучше бы оставили все, как было.

Слишком много претензий к строительным бригадам. В исторических зданиях рушится штукатурка, сомнительно выглядит восстановленная лепнина на фасаде. А еще — многочисленные проблемы с электричеством. Активные жители считают, что виноваты и чиновники, которые должны контролировать работы.

Почему капитальный ремонт в Выборге обернулся настоящей головной болью, разбирался корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

С трудом пробираясь на крышу, Рейн Лилль показывает состояние кровли. Несколько листов железа оторвали рабочие, устанавливавшие оборудование сотовой связи, еще пару вот-вот вырвет ветер. Девятиэтажку в Каменном переулке Выборга построили больше полувека назад, она явно требует капитального ремонта, но чиновники постоянно переносят сроки. Говорят, квитанции оплачивают не все жители.

«Не хватит денег. Они говорят, что нужно собирать где-то 95-96%, а у вас только 91-92% Поэтому и задержка», — рассказывает житель дома № 1 по Каменному переулку Рейн Лилль.

Но и те жители многоэтажек Выборга, чья очередь на капремонт подошла, этому явно не рады. Говорят: качество такое, что лучше бы рабочие и не приходили.

Возгорания электрощитков жители дома на Привокзальной улице фиксируют в течение двух лет. И несчастливое число, говорят, тут вовсе не при чем. Просто рабочие проводку регулярно обрывают, восстанавливают кустарным способом, а потом все повторяется.

Такие лианы из проводов сразу трех периодов отечественной истории — до революции, времен Советского Союза и современные — висят во всех парадных. При этом сеть, по словам собственников квартир, нуждается в замене в первую очередь.

«В нашем доме нет ни горячей воды, ни газа. У нас здесь все на электричестве. Понимаете, когда мы включаем обогревательные приборы — какие счета нам приходят за свет?» — говорит старшая по подъезду Тамара Малышева.

На запрос с просьбой пояснить, почему капремонт идет больше двух лет и кто контролирует качество работ, в администрации Выборского района Ленобласти пока не ответили. Такие же вопросы интересуют и владельцев квартир в доме на проспекте Ленина. Фасад не просто отремонтировали — отреставрировали. Но как только сняли леса, у специалистов появились вопросы.

«Все, что темное — это сейчас доставлено. Причем, видите, где-то подмазано, где-то вставлено, вставлено криво, нет понимания, в какой форме это все», — объясняет историк, специалист по охране культурного наследия Анастасия Медведева.

Декоративные резные цветы отреставрировали, несколько изменили до неузнаваемости. Но капитальный ремонт еще продолжается, к неудовольствию жителей.

«Они заложили пол-окна кладкой, все это валяется в квартире, они это даже не убрали, не потрудились», — показывает Надежда Мороз.

Что теперь делать с этим изменением в планировке, собственники квартиры не знают. О том, что капремонт обернется переделками, людей никто не предупреждал.

Да и вообще к рабочим множество претензий. На протяжении двух лет в квартирах трескается штукатурка, выбиваются окна, а строительный мусор летит прямо на машины. Но бригадир этого словно не замечает. Говорит: торопятся, чтобы быстрее сдать объект.

Окончания ремонта ждут и на улице Мира. В доме № 17 наконец-то начали делать крышу. Вот только люди этому тоже не рады, особенно те, кто живет на последнем этаже. Работы велись все лето, и их квартиры регулярно затапливало.

«Мы писали Дрозденко, мы писали в прокуратуру, Следственный комитет. А все в администрацию возвращают, и все остается так же. Они придут, покрасуются, вот мы это начали делать, сейчас потерпите и все», — жалуется Надежда Головина.

Потерпеть сначала просили до середины августа, потом назвали конкретную дату — 15 сентября. Но работы все еще идут.

«Перенос сроков сдачи работ связан с вынужденными приостановками работ из-за неблагоприятных погодных условий, в проектно-сметной документации отсутствовала временная кровля, а также из-за выявленных нами многочисленных несоответствий в проекте», — говорит генеральный директор компании-подрядчика Максим Навойков.

Помимо этого, подрядчику предстоит суд с жителями, чьи квартиры пострадали от дождей. Компенсация, предложенная строительной фирмой, оказалась слишком маленькой. Жаловаться люди намерены и на администрацию Выборгского района Ленобласти. По их словам, чиновники не следят за ходом работ.