«Похоже на апокалипсис»: европейские страны накрыл мощный циклон

Фото, видео: 5-tv.ru

Метеорологи уже называют происходящие бедствия «наводнением тысячелетия».

«Наводнением тысячелетия» назвали метеорологи то, что сейчас происходит в Центральной и Восточной Европе. Вот уже несколько суток там не утихает циклон «Борис». Из-за аномальных дождей пострадали сотни домов. Затоплены железные дороги, метро, объекты энергетики. Счет погибшим и пропавшим без вести уже идет на десятки.

Основной удар пришелся на регионы Германии, Польши, Чехии, Словакии и Австрии. В ближайшее время волна наводнений доберется до Венгрии и Сербии. Из зоны стихийного бедствия — репортаж европейского корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

В щепки дома, в клочья автобаны вместе с машинами, сносит даже бетонные мосты и плотины. Убийственное течение европейских рек: число погибших перевалило уже за несколько десятков.

На спасение людей брошена армия, воют сирены. В Нижней Австрии с вечера продолжается принудительная эвакуация населения. По улицам снуют самые настоящие ковчеги для выживших. Там, где еще вчера были дороги, сегодня можно передвигаться только по воде.

Австрия и Словакия утопают целыми деревнями и селами. Но и в столицах — бедствие.

«Глубина на один метр больше, чем обычно. Это стоячий водоем, у него сверху есть водозаборная плотина. И ее всегда открывают, когда наступает половодье, и вода из Дуная направляется сюда. Таким образом, она течет через оба потока параллельно», — рассказывает жительница Вены Марта Бергер.

Под водой венские кафе, отрезан участок линии метро, перебои в железнодорожном сообщении. В боевой готовности Братислава.

Дожди не прекращаются. Уровень воды в Дунае и Мораве продолжает расти. Все бурлит и несется с бешенной скоростью, безжалостно расправляясь со тем, что встает на пути.

По всей Европе разрушено уже более 20 дамб. Власти повсеместно вводят режим чрезвычайного положения, а метеорологи нарекают происходящее «наводнением тысячелетия».

В Германии особенно страдают Саксония, Бавария и Бранденбург. В Дрездене частично снесло мост, прекратил движение паром через Эльбу. В соседней Чехии тоже развертывают армию, службы спасения и тут в одиночку не справляются.

Не менее пугающие последствия в Польше, где впервые за долгое время объявляется сразу чрезвычайное бедствие. Там, где хоть немного отступило, жители возвращаются в свои опустошенные дома, чтобы навести хоть какой-то порядок. Личные вещи, документы, бытовая техника — все это теперь груды перемешанного с грязью мусора, который сгребают лопатами.

«За свою жизнь я пережил три наводнения, но это было самое сильное. Не осталось ничего! Разрушены полы и стены, сломаны окна. В городе смыло мосты и сходит асфальт. Это все похоже на апокалипсис», — говорит житель города Лендек-Здруй Дарек Крижстан.

В то же самое время в другом польском городе — Нысе — до самой ночи продолжали держать оборону, мешками с песком укрепляя речные набережные, чтобы не допустить затопления. Здесь сохраняется худшая паводковая ситуация в стране.

Синоптики все же пытаются приободрить хоть какими-то хорошими новостями: в течение ближайших суток в Центральной Европе намечается долгожданное затишье. Но вот для экологов это лишь временное затишье перед очередными бурями. Те, кто традиционно связывают такие природные катаклизмы с глобальным изменением климата, делают очередной мрачный прогноз, подготавливая европейцев к еще большим катастрофам в будущем.