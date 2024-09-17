Русский язык могут исключить из официального оборота в Молдавии
Шор: русский язык может быть исключен из оборота в Молдавии при победе Санду
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
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И это при том, что до 80% населения используют его в повседневной жизни.
Шаг к исключению русского языка из официального оборота власти Молдавии могут предпринять уже к концу следующего месяца, после выборов. В случае победы действующего президента республики Майи Санду все, что связано с «русским» и «русскими», будет искореняться. Об этом «Известиям» заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
В Молдавии для 20% жителей русский язык является родным, а до 80% населения используют его в повседневной жизни. Потенциальный запрет может подорвать безопасность внутри республики, ведь если законы и документы не будут дублироваться на русский язык, некоторые просто не будут их понимать.
Пострадать может и сфера экономики — подписывать документы придется в несколько этапов.