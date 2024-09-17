«Не является чем-то необычным»: Пентагон о появлении самолетов РФ у границ США

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Американская сторона намерена продолжать наблюдать за запланированными российскими учениями.

Пентагон считает, что появление российской авиации вблизи территорий США не является угрозой. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского ведомства Сабрина Синг, передает ТАСС.

«Эти действия не являются чем-то необычным и не рассматриваются как угроза. Россия планирует провести несколько учений в середине сентября. США уже давно следят за этими запланированными учениями, и они не представляют угрозы для США и НАТО», — сообщила пресс-секретарь Пентагона.

Также Синг ответила на вопрос, касающийся увеличения случаев появления российской авиации на близком расстоянии от американских границ.

«Я не уверена, что это всплеск. <…> Я не считаю, что мы видим в этом резкий рост», — ответила Синг.

Пресс-секретарь отметила, что подобный сценарий не является чем-то исключительным и необычным. Синг также сообщила, что Пентагон продолжит наблюдать за учениями России и поддерживать дружеские отношения с союзниками по НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за трех британских военных самолетов.