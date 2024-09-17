Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

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Украинские боевики били по региону из чешской системы залпового огня Vampire.

Именно из приграничных районов ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. За этот день на территории наших населенных пунктов разорвалось как минимум 70 снарядов. Причем большинство из них прилетели в спальные районы. О последствиях этих атак — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Услышали вой сирены. Спрятались в ванной. Хлопок. И вот оно — Vampir, прямое попадание», — вспоминает житель Белгорода Виктор Костерченко.

Украинские боевики били по Белгороду из чешской системы залпового огня Vampire — излюбленного орудия боевиков, снаряды которого ложатся хаотично и наносят максимальный ущерб. В городе повреждены частные дома и десятки квартир в многоэтажках.

Видно, что снаряд попал в стену дома. Разрушен балкон. Множество обломков. Вся стена в осколках. В этой квартире никто не проживал.

Для атаки ВСУ выбрали время, когда кто-то еще собирался на работу, некоторые были в пути. Двое человек пострадали на автобусной остановке. Одна женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Я просто услышал хлопок, сел. <…> Рука не сгибается», — поделился пострадавший Владислав Ефименко.

Владислав и Максим чудом выжили на парковке дома. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий», снаряд разрывается в считанных метрах от их автомобиля. Лобовое стекло осколком пробито насквозь.

В результата утреннего обстрела в Белгороде повреждены десятки машин, некоторые сгорели дотла. Недавно украинские неонацисты уже били именно по этой парковке и вот снова нанесли удар.

«Ничего, мы крепкие. Белгород стоял и будет стоять. Победа все равно будет за нами. Не торопясь, потихонечку эти твари получат свое», — высказался местный житель Владимр.

Район Харьковская гора почти что каждую неделю под огнем формирований киевского режима. В округе нет военных и расположения частей. Обстрелы мирных кварталов сегодня фиксируют иностранные журналисты, которые прибыли в Белгород.

«Я уже видел много обстрелов города, в том числе обстрелы детских садов, школ. Я был здесь еще два часа назад и задокументировал это. Опубликую все в независимом СМИ», — рассказал австралийский журналист Джонни Х.

Рабочие сейчас устанавливают новые модульные укрытия возле детских садов, а горожане приступили к разбору завалов. Помогают волонтеры. Варварский обстрел снова сплотил белгородцев.