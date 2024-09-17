«Сварливый бычок»: ученые обнаружили новый вид рыб в Красном море
В Красном море открыли новый вид рыбы
Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker
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Не такой как все — выглядит грозно и имеет большие клыки.
Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы из Саудовской Аравии и Вашингтонского университета обнаружили новый вид рыбы. У них недовольное строение морды. Исследование ученые опубликовали в журнале Zookeys Pensoft Blog.
Найденную разновидность прозвали «сварливым карликовым бычком». Она отличается небольшим размером — менее двух сантиметров, выглядит грозно и имеет большие клыки.
Сварливых бычков обнаружили в Красном море. Они живут среди коралловых рифов, покрытых красными водорослями, и питаются мелкими беспозвоночными.
Изначально ученые предположили, что нашли огненного карликового бычка Sueviota pyrios, который был известен всего по одному экземпляру в 1972 году. Детальный анализ показал, что это новый вид рыбы.
Исследователи отметили, что обнаружение новых видов морских обитателей в Красном море подчеркивает необходимость защиты природы. Ведь в большинстве случаев регион страдает от обесцвечивания кораллов из-за теплеющего климата.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые предупредили об ударе облака плазмы по Земле.