СК провел обыск в хостеле в центре Москвы, где жили более сотни мигрантов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Telegram / Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Всех иностранцев проверят на законность пребывания на территории России.

Следственный комитет России провел обыск в хостеле в центре Москвы, в котором проживали более сотни иностранных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что обыск прошел в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что неизвестные лица самовольно переоборудовали подвал жилого многоквартирного дома на Шелепихинской набережной для оказания услуг временного проживания. С этой целью в помещении были проведены инженерные сети, установлено санитарно-техническое и электрооборудование.

Во время обыска в нелегальном хостеле обнаружили 108 иностранцев. Всех их доставили в правоохранительные органы для проверки законности пребывания на территории России и возможного участия в совершении правонарушений. Двоих мигрантов поставили на воинский учет и вручили им повестки.

Представителей администрации хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках расследования уголовного дела о создании экстремистского сообщества сотрудники Следственного комитета при поддержке Росгвардии провели обыски в столичном хостеле «Три звезды».